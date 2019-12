Si Liverpool semble plus proche que jamais de remporter la Premier League 30 ans après, l’équipe des Reds est toujours en lice dans de nombreuses compétitions et doit assurer à tous les niveaux.

Lors de ce mois de décembre, et plus concrètement lors des huit prochains jours (du 10 au 18 décembre), les joueurs de Klopp vont enchaîner les matchs pour une semaine plus que décisive.

Les Reds doivent d’abord aller chercher un ticket pour la qualification en huitièmes de finale de Champions League contre Salzbourg ce mardi, et tout s’enchaînera d’un coup.

Les U23 contre Aston Villa en coupe

Quatre jours plus tard, Liverpool affrontera Watford en Premier League, un adversaire abordable. Trois jours après, le 17, il y aura la Coupe de la Ligue contre Aston Villa. Mais l’équipe envoyée devrait être celle des U23. Pourquoi ? Parce que les plus grands se rendront au Qatar pour jouer la demi-finale de la compétition le 18, contre un rival dont ils ne connaissent pas encore le nom pour le moment.

Quatre matchs décisifs, quatre compétitions différentes pour les Reds. Quatre enjeux pour espérer terminer la saison avec le plus de trophées possibles et tenter d’écrire l’histoire du foot anglais et européen.

Besoccer