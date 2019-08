Qu’est-ce qui vaut la peine que l’on y consacre ses forces, son intelligence et son temps ? Dans le Sénégal d’aujourd’hui, où devrait se situer la priorité, non pas des autorités ou des pouvoirs publics, mais des citoyens, ce qui devrait les mobiliser et les pousser à y mettre leurs forces et leur énergie ? Si le Dialogue national en préparation depuis un bon moment pouvait apporter des réponses à cela, ce serait déjà une très grande et très belle victoire. Parce que, vu de la perspective du journaliste, la tâche peut parfois sembler insurmontable. Mais le pays doit avancer, et ne laisser aucun de ses enfants en rade. Alors, que faire ? Depuis Lénine, on attend la réponse…