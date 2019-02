2 fichiers différents trouvés à Linguère, Aly Ngouille s’abstient de tout commentaire 2 fichiers différents ont été retrouvés ce matin à Linguère. Interpellé, le ministre de l’Intérieur s’est abstenu de tout commentaire du fait qu’il ne maîtrise pas les fichiers. Moustapha Mbengue, le maire de Keur Massar, hué dans con bureau de vote Le maire Apr de Keur Massar a été hué dans son centre de vote. Il a fallu l’intervention du responsable Abdoulaye Sow avec l’aide des gendarmes de la Lgi de Mbao pour évacuer Moustapaha Mbengue. Mbour- Un bus transportant des militants de Bby tue un enfant

Un enfant a été fauché à Mbour par un bus qui transportait des militants de Benno Bokk Yaakaar. l’enfant est décédé. L’accident a eu lieu à Mbour près du centre Diamogueune 2. il serait âgé entre 7 et 9 ans. Les responsables politiques se sont rendus à l’hopital Grand Mbour pour se recueillir.

kaolack- Le mandataire de la coalition Idy2019, affirme avoir noté des cas d’achat de conscience Baye Kébé, mandataire de la coalition Idy2019, affirme avoir noté des cas d’achat de conscience. Des militants ont installé leur quartier général à aux niveaux des centres de Ibrahima Seydou Ndao et de Malafi Dieng, d’après Baye Kébé pour détourner les électeurs. Grand-Yoff : Le maire Madiop Diop crie victoire Proche de l’ex-maire de Dakar, maire de la commune de Grand Yoff et membre delacoalition “Idy2019″crie victoire.Après avoirvoté au Foyer des jeunes de Grand-Yoff, le maire Madiop Diop a déclaré que le vote se passe bien,pour le moment.

Des électeurs de Touba privés de leur carte : ABC dénonce et condamne Le Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, a dénoncé et condamné dans la ville sainte de Touba,à l’issue de son vote, le fait que bon nombre de citoyens de la capitale du Mouridisme n’aient pas reçu leur carte d’électeur. Keur Madiabel : Serigne Mbaye Thiam espère un taux de participation très important Après avoir accompli son devoir civique à Keur Madiabel dans le département de Nioro du Rip,le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, espère que le taux de participation des électeurs sera très important. M. Thiam se félicite du déroulement du vote dans le calme aux niveaux départemental et national. Cheikh Tidiane Bâ, Dg des Impôt et domaines et responsable Bby Médina “Les Sénégalais se retrouveront” Me El Hadj Diouf confiant après son vote à Kaolack Porte-parole de la coalition Bby, Me El Hadj Diouf, a déclaré être confiant pour son candidat, le Président sortant Macky Sall. Me Dioufa salué la maturité du Peuple sénégalais et appelé à voter pour l’avenir du pays. “On a vu que la campagne a été émaillée de rancune et de rancœur. Il y a eu beaucoup de méchanceté mais je pense que les Sénégalais se retrouveront. Nous sommes des frères et sœurs”, a dit Cheikh Tidiane Bâ, Dg des Impôts et domaines et responsable Bby à la Médina,après avoir voté au Village des Tout-petits Mame Dabbakh de la Médina. Scat Urbam : Cheikh Bakhoum salue la forte mobilisation Aprèsavoir voté au Cem de Scat Urbam, le Dg de l’Agence de l’informatique de l’Etat (Adie) et responsable de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Grand-Yoff, Cheikh Bakhoum,a salué la forte mobilisation et remercié les populations de Grand-Yoff. Processus électoral : Bamba Dièye déplore les manquements Cheikh Bamba Dièye, député de Manko Taxawu Senegal (Mts) et membre de la coalition “Idy2019”, déplore les manquements notés dans le processus électoral. Appelant ses concitoyens à voter massivement, il dit avoir constaté, jusque-là, un bon déroulement du vote. Tambacounda : Sidiki Kaba a finalement voté au bureau N1 Sidiki Kaba qui devait voter au bureau 9 du centre Sada Maka Sy a finalement voté au bureau 1 où son nom a été retrouvé. Sur sa pièce, il est bien noté bureau N 1. Seydou Gueye ne figure pas sur la liste électorale au centre Mour Diop Seydou Gueye, le porte parole de l’Apr, n’a pas voté au centre Mour Diop de la Médina. Son nom ne figure pas sur la liste. Il est dans le même cas que le ministre Mbaye Ndiaye. “J’ai toujours voté dans ce centre sans problème. C’est le seul bureau ou je vote depuis 2000” a-t-il déclaré. D’après son chargé de la communication, son nom a été retrouvé au centre Malick Sy. Déclaration de Sonko après le vote “Accepter les résultats dépend des conditions dans lesquelles l’élection s’est passée. Si l’élection se passe de manière transparente, démocratique, quel que soit le vainqueur, et je pense que nous le serons, nous le féliciterons ; mais si ce n’est pas le cas évidemment nous contesterons l’élection parce que, par principe, une élection n’a de sens que si elle est démocratique, libre et transparente”. Madické Niang a fait la queue comme tout le monde Le candidat Madické Niang a voté au centre de Darou Marnane au bureau 73. “J’ai décidé de faire la queue parce que tous les citoyens sont égaux et il faut donner le bon exemple. Jusqu’ici le vote se déroule bien. Il n’y a rien à signaler” a-t-il déclaré après le vote. Birame Ndiaye de Sud Fm arrêté après une altercation avec un gendarme de la garde rapprochée de Issa Sall Après le vote de Issa Sall, le reporter de la radio Sud Fm a eu une altercation avec un gendarme de la garde rapprochée du candidat. Birame Ndiaye a été arrété et amené à la brigade de gendarmerie de Fatick. Vélingara : Le taux de particpation à 12h est de 26% A Velingara, le taux de participation est de 26% à midi. Ce chiffre a été tiré sur les 13 bureaux témoins du département Tattaguine- Issa Sall appelle au changement Le candidat El Hadji Issa Sall vient de voter au bureau 2 du centre el Hadji Moustapha Sarr de Tattaguine. Il a dénoncé le fait que certains de ses militants soient déplacés à Fatick, à une vingtaine de kilomètres de là. Issa Sall a invité les sénégalais à voter massivement pour le changement qu’il incarne. Fadel Barro déplore l’attitude des Forces de l’ordre Après avoir voté à l’école de Médina Baye à Kaolack, Fadel Barro, membre du mouvement Y’en a marre, a déploré l’attitude des Forces de l’ordre,qui interdisent à toute interview pour éviter les propagandes,selon eux. Il invite les citoyens à venir accomplir leur devoir citoyen. Fatick : Beaucoup d’électeurs déplacés Dans la commune de Fatick, beaucoup d’électeurs ont été transférés vers d’autres lieux de vote sans avoir été informés au préalable. C’est une fois arrivés à leur centre de vote qu’ils constatent un tel état de fait. Mbaye Ndiaye, le ministre d’Etat a un problème sur sa carte d’identité c’est pourquoi il n’a pas voté. Suivez les explications de Mbaye Ndiaye. Bagarre entre Bby et Idy2019 : 2 personnes arrêtées à Kaolack Une bagarre a été notée au niveau du centre de vote du Groupe scolaire de Touba Ndorong. Tout est parti de violences verbales entre les militants de Benno Bokk Yakaar et ceux de la coalition “Idy2019”.La police a rétabli l’ordre et procédé à l’interpellation de 2 personnes. Pas de rush à Diamalaye A 10H 43, ce n’était pas le grand rush au centre de vote de l’école Diamalaye, le plus grand centre de vote de la commune de Yoff avec 10 bureaux de vote pour 5 532 électeurs. Matar Ba écarte toute idée de second tour Après avoir eu quelques difficultés à retrouver son bureau de vote, le ministre des Sports,Matar Ba, qui a voté au bureau N°1 du centre de vote Khar Ndoffène Diouf de Fatick, a écarté toute idée de second tour à l’issue du scrutin présidentiel. Ziguinchor: Les centres de vote investis par les jeunes Les jeunes ont majoritairement investi les centres de vote de Ziguinchor, Bignona et Oussouye. Une frange de la population cible des différentes coalitions en lice et qui entend jouer sa partition pour ces joutes électorales. Micka Ba,député coordonnateur de Bby à Guédiawaye-Sam Notaire “Nous sommes plus que confiants” “Les élections, pour le moment, se passent dans le calme.Les gens sont en train de voter sans perturbation.Nous sommes plus que confiants, vu le travail abattu sur le terrain, vu qu’également que le Président a fait beaucoup de réalisations”.

Déclaration de Idy

“Nous demandons les acteurs politiques et les citoyens de garder leur sérénité pour une élection apaisée afin que le peuple exprime sa voix. Aujourd’hui le peuple a le dernier mot”. Tout devrait etre fait dans la apix et la sérénité. Le Sénégal nous appartient. OIl y a plusieurs religions ethnies et confréries mais la paix a toujours prévalu dans ce pays. Et maintenir cette paix est le premier objectif d’un Chef d’Etat”.

Mansour Faye a finalement voté

Le ministre de l’Energie a finalement pu accomplir son devoir de citoyen. Il avait un problème pour identifier son bureau de vote.

Moussa Sy demande à ses militants de ne pas répondre aux provocations

Le maire des Parcelles assainies vient d’accomplir son devoir de citoyen au centre de l’Unité 8. Moussa Sy a salué le degré de maturité des sénégalais. Il a demandé aux militants de rester calme et de ne pas répondre aux provocations.

Les représentants n’ont pu siéger que plusieurs heures après le démarrage du vote à l’école Clemenceau Leurs listes de représentants rejetés par le préfet, les coalitions Sonko et Pur n’ont pu siéger que plusieurs heures après le démarrage du vote à l’école Clemenceau Mansour Faye ne voit pas son son sur la liste électorale Mansour Faye, le ministre de l’Energie, n’a pas pu voter. Il est victime du changement de bureau de vote. “Je suis venu pour voter. Mais mon nom ne figure pas sur la liste. j’ai l’habitude de voter dans ce centre mais aujourd’hui mon nom n’y figure pas. J’ai appelé les services du ministère de l’Interieur et j’attends” a-t-il. Il devait voter au bureau 6 du centre Macodou Ndiaye. Gackou : “Nous avons constaté des erreurs sur le nom, le numéro de la Carte d’identité de nos représentants” Gackou déplore les mêmes couacs que lors des dernières élections législatives.Il soutient : “Nous avons des problèmes avec l’administration sur la représentativité de notre coalition au niveau des centres de vote. Nous avons constaté des erreurs sur le nom, le numéro de la Carte d’identité de nos représentants. Ce qui est bizarre, c’est que ça ne concerne que la coalition Idy2019. Mais malgré tout cela, nous sommes sereins et encouragés parles populations qui,de manière sereine et engagée,vont accomplir la volonté de changement en votant massivement”.

Thiaroye : Des électeurs découvrent qu’on a changé leur lieu de vote

C’est la grosse affluence à l’école Keur Masser Diagne de Thiaroye. C’est un centre de vote pilote qui compte 22 bureaux. Beaucoup d’électeurs qui y votaient par le passé ont été transférés. Certains s’en sont rendus compte une fois sur les lieux. Ils rappliquent au camp militaire de Thiaroye qui se trouve à environ 20 minutes de marche.

Saint Louis- Mary Tew Niane appelle au calme

Mary Tew Niane a demandé aux électeurs d’accomplir leur devoir et de rentrer chez eux tranquillement pour attendre les résultats. Le ministre de l’Enseignement supérieur a fait cette déclaration après avoir voté à Saint Louis.

Kaolack- Des représentants de Idy2019 et Sonko président manquent à l’appel

Des représentants de la coalition Idy2019 et Sonko président manquent à l’appel. Dans certains bureaux de vote, leur absence est très présente.

Tivaone- Ecole Palla Mbaye : Une feuille de la liste électorale introuvable

A l’école Alioune Palla Mbaye de Tivaone, le plus grand centre de vote de la ville, il a été constaté l’absence d’une feuille sur la liste des électeurs au bureau de vote numéro 6.

Touba- Des personnes à mobilité réduite ne peuvent pas voter correctement

Des personnes à mobilité réduite affirment ne pas pouvoir voter correctement à Touba. Ils déplorent le manque d’infrastructures pour les faciliter le vote.

Abdoulaye Diouf Sarr salue “une nouvelle victoire de la démocratie”

“Aujourd’hui symbolise une nouvelle victoire de la démocratie Sénégalaise” a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr après avoir voté au bureau numéro 6 de l’école Elimane Thiaw à Yoff. Le ministre de la Santé s’est réjoui du bon déroulement du scrutin.

Macky Sall salue la maturité du peuple sénégalais

Dans une brève déclaration, le candidat sortant Macky Sall, après avoir rendu grâce à Dieu. Il a salué la maturité du Peuple sénégalais, son engagement envers la république et sa détermination à exercer son choix dans le calme et la sérénité. Il a aussi salué la mobilisation citoyenne depuis ce matin,partout dans le pays et à l’étranger. Il dit espérer qu’au terme de cette journée,le Peuple sénégalais sera le seul vainqueur et que le Président élu sera le Président de tous les Sénégalais et il espère que ce sera lui.

Gackou fait la queue à l’école 16 de Pikine-Guédiawaye

El hadj Malick Gackou faisait la queue au Bureau 2 de l’école 16 de Pikine-Guédiawaye où il doit voter. C’est au même centre que doit voter le député Bby Mika Bâ,qui vient d’arriver.

Pas d’affluence au centre Ecole 4 de Pikine

Il n’y a pas d’affluence au centre de vote de l’école 4 de Pikine oùles présidents de bureau de vote informent que le vote a démarré à 8 heures.

Un électeur présent dans le fichier et absent des listes n’a pu voter

Au bureau 9 du centre de vote de KharYalla, l’un des plus gros centres de la commune de Grand Yoff,une personne présente sur le fichier électoral et ne figurant pas sur les listes électorales n’a pu voter.

9h13 Le président du bureau de vote numéro 1 de l’Unité des Parcelles serait un militant de Moussa Sy

Un représentant de la coalition Idy2019 a dénoncé la présence d’un militant de Moussa comme président du bureau de vote numéro 1 à l’Unité 8 des Parcelles assainies. Le mandataire de Idy2019 affirme que El Hadji Malick Badji, le président, est coloré. Ce qui est, à son avis, aux antipodes des dispositions électorales. Il faut noter que Moussa Sy vote dans ce centre.

Ziguinchor : Une forte affluence notée

A30 mn du début du vote,c’était l’affluence dans la quasi-totalité des centres de vote de la commune de Ziguinchor et de Bignona pris d’assaut aux environs de 06 H du matin par les électeurs.

Le centre de vote des HLM Néma où va voter le candidat de la coalition “Sonko Président”,Ousmane Sonko qui polarise toutes les attentions.Ce dernier,d’après nos sources,doit s’acquitter de son devoir citoyen vers 11 Heures.