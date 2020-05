Comme attendu, tous les championnats de football en Rd Congo sont définitivement arrêtés. Décision confirmée ce mercredi à l’issue d’une rencontre à la fédération.

Quelques jours plus tôt, les clubs avaient voté à l’unanimité la suspension définitive de la saison, préalablement arrêtée, pour coronavirus. Et le Tp Mazembe peut jubiler. En tête du championnat avec une avance de 5 points, le titre lui est bien validé. Il représentera, avec l’As Vita Club, le pays en Ligue des Champions Caf. De leur côté, Maniema Union et Dcmp seront en Coupe Caf.

Par ailleurs, Jsk et Etoile Jaune sont en Ligue 1, tandis que Nyuki et Bukavu Dawa sont relégués. Il restait encore 7 matchs avant la conclusion de la saison.

Le Tp Mazembe, sur son site, rappelle qu’il s’agit de son 18ème trophée en championnat. Avec des doublés et des triplés historiques.