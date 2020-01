La Can 2021 se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021, a annoncé la Caf hier à Yaoundé. Et comme envisagé depuis plusieurs semaines, la compétition revient à sa période initiale.

Dans son allocution de ce mercredi pendant la réunion entre les membres de la Caf et les autorités camerounaises à l’Hôtel Hilton de Yaoundé, Ahmad Ahmad a déclaré que la Can 2021 au Cameroun sera un succès probant. Il se dit aussi satisfait du niveau d’avancement des travaux.

«Je suis convaincu du succès de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Je suis aujourd’hui convaincu que le Peuple camerounais vivra cette compétition dans une ferveur populaire exceptionnelle parce que la passion du football qui existe ici est unique, incomparable et inimitable», lance le patron du football africain.

En juillet 2019, l’Algérie a remporté la Coupe d’Afrique des nations en Egypte. Une compétition qui aurait dû se dérouler initialement au Cameroun. Mais des problèmes liés à l’insécurité ou aux retards des travaux ont convaincu la Caf de retirer l’organisation de la Can au Cameroun le 30 novembre 2018. Toutefois, le président de la Caf, Ahmad Ahmad, avait déclaré «soutenir le Cameroun, donner du temps au Cameroun, pour qu’il puisse bien préparer une Can». Et il a tenu promesse puisque le Cameroun sera le pays hôte de l’édition 2021.

«La tendance est à l’optimisme pour les différents chantiers»

Le patron du foot africain s’est en tout cas montré satisfait des préparatifs pour le Championnat d’Afrique des nations (Chan 2020, du 4 au 25 avril), ainsi que pour la Can 2021. «Concernant les différents chantiers de la Can 2021, je peux vous dire que la tendance est à l’optimisme. (…) Je termine en continuant à vous encourager vivement sur cette voie positive de la bonne préparation, en vous assurant du soutien continuel de la Confé­dération africaine de football.»