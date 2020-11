La victoire

«C’est important d’avoir pris ces trois points, ça nous fait neuf sur les trois matchs joués. C’était difficile en première période à cause de la chaleur, mais nous avons eu un meilleur contenu en deuxième période avec cette belle victoire à la clef. La partie ne pouvait qu’être difficile contre une équipe de Guinée Bissau présentant beaucoup de qualités. Il faut que les gens arrêtent de penser qu’il y a des matchs faciles. Pour le Sénégal, il n’y en aura pas. Je félicite les joueurs. Ils ont fait un match sérieux malgré les mauvaises conditions.»

Le jeu des Lions

«Il faut reconnaître qu’il y avait des déchets techniques dans la construction de notre jeu, on a pas trouvé la fluidité en première période. Mais le plus important était de marquer le premier but. On a fait face à une équipe qui est venue avec sa stratégie. C’était compliqué, mais je loue les efforts qu’ils ont fournis. Le temps est à la récupération pour préparer le match de dimanche.»