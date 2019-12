Lionel Messi est désigné le 64e Ballon d’or de l’histoire. L’Argentin est choisi par près de 180 journalistes du monde entier devant Sadio Mané, classé 4e à la surprise générale.

Quelques instants après le sacre de la star du Barca, l’attaquant sénégalais, qui n’a pas assisté à la cérémonie, a posté un message vidéo.

«Salut à tous. J’aurais aimé être là avec vous, mais mon calendrier ne me le permet pas puisque j’ai un match ce mercredi. Je dis bravo au vainqueur. Rendez-vous la saison prochaine ! J’essayerai d’être là, et peut-être pour soulever le Ballon d’or», a posté le champion d’Europe.

Sadio Mané qui rêvait de soulever ce trophée a terminé quatrième du classement. Une position qui le place deuxième ex-æquo avec Drogba au classement des meilleurs joueurs africains les mieux classés.

Mané fait tomber le record de El Hadji Diouf, égale Drogba et devance Eto’o

Dans ce classement du top 10 des meilleurs joueurs au monde, remporté par Lionel Messi pour la 6e fois, on y retrouve trois africains : Sadio Mané (4e), Mouhamed Salah (5e) et Riyad Mahrez (10e).

A ce jour, le Libérien George Weah est le seul Africain à avoir inscrit son nom dans l’histoire de ce trophée individuel en 1995.

S’il a soulevé sa première Ligue des champions, tout en ayant un rôle capital dans le parcours fou des Reds en Premier League, Sadio Mané a étalé toute sa classe pour devenir l’un des meilleurs de ce sport. Co-meilleur buteur de la Premier League avec 22 réalisations, la star sénégalaise avait tout pour gagner le titre.

23e, puis 22e lors de ses deux premières nominations, Mané atteint donc la quatrième place. Au pied du podium. Frustrant pour lui, bien sûr. C’est le meilleur classement d’un Sénégalais au Ballon d’or loin devant le record jusque-là détenu par El Hadji Diouf et Pape Bouba Diop 21e ex-aequo en 2002 et égale donc Didier Drogba 4e en 2009.

Reste que cette année 2019 restera inoubliable pour lui, forcément.