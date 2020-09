C’est fait : Chelsea a mis la main sur Edouard Mendy. Les Blues ont mis plus de 25 M d’euros sur la table pour s’offrir le portier international sénégalais du Stade Rennais. Tout heureux, ce dernier savoure…

Deux ans après avoir mis 80 M euros sur la table pour s’offrir Kepa Arrizabalaga (25 ans), Chelsea a décidé de remettre la main au chéquier pour recruter un gardien. Frank Lampard, loin d’être satisfait des performances de son portier espagnol la saison passée, a demandé du renfort et obtenu gain de cause. Roman Abramovich et ses équipes lui ont offert Edouard Mendy (28 ans).

Chelsea a officialisé ce jeudi l’arrivée du gardien sénégalais en provenance du Stade Ren­nais. Recruté seulement 4 millions d’euros par le club breton à Reims il y a un an, Mendy rapporte une somme estimée à 25 M d’euros à Rennes, ce qui en fait le gardien africain le plus cher de l’histoire, mais aussi le gardien le plus cher de l’histoire de la Ligue 1 !

Le finaliste de la Can 2019 a signé jusqu’en juin 2025 chez les Blues, où il aura pour mission de concurrencer le si décevant Kepa Arrizabalaga.

Très heureux, l’international sénégalais a réagi à travers les réseaux sociaux. «De la DH à la Ligue 2, en passant par la N2, pour arriver en Ligue 1, je rejoins aujourd’hui un des plus grands clubs européens. Le travail, les sacrifices et les efforts finissent toujours par payer, et c’est avec beaucoup de fierté que je rejoins ma nouvelle maison, CHELSEA», a-t-il posté sur son compte twitter quelques heures après sa signature.

L’œil et le flair de Petr Cech

A sa suite, la directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, a révélé les raisons qui ont poussé son club à mettre le grappin sur le gardien de 28 ans. «Dès que Petr Cech et notre équipe technique ont identifié Edouard comme le gardien de but le plus approprié pour compléter notre groupe existant, il n’y avait qu’un seul joueur que nous voulions faire signer. Edouard arrive après une saison de réel succès avec Rennes, il est ambitieux pour plus, et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre club», a-t-elle fait savoir.

Pour rappel, Mendy a paraphé un bail de 5 saisons avec les Blues. Avec cette signature, Mendy découvre pour la première fois un nouveau championnat, lui qui a passé neuf années en France après avoir joué successivement pour l’As Cherbourg (2011/2015), l’Olympique de Marseille (2015/2016), le Stade de Reims (2016/2019) et donc le Stade Rennais où il n’aura évolué qu’une seule saison (2019/­2020).

L’international sénégalais (7 capes), qui compte 63 apparitions en Ligue 1 ces deux dernières saisons, sera en concurrence avec Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero pour une place dans les buts.

Cette opération vient parachever un mercato XXL de la part des Londoniens. Avec les arrivées d’Edouard Mendy, Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva, Ben Chilwell et, dans une moindre mesure, Malang Sarr et Xavier Mbuyamba, les pensionnaires de Stamford Bridge ont mis le paquet, dépensant près de 300 M d’euros sur le marché des transferts en pleine crise liée à la pandémie du Covid-19.

Avec de tels investissements, Frank Lampard a désormais la pression. L’ancienne légende du club devra faire mieux que la 4e place en Premier League et le huitième de finale de Ligue des Champions de la saison passée. A lui de jouer.