La Fiba rend hommage à son ancien président Abdoulaye Sèye Moreau, rappelé à Dieu samedi dernier. L’instance dirigeante du basketball mondial a publié sur son site, visité par Senego, un article dans lequel différents responsables ont apporté des témoignages sur l’ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball.

C’est avec une grande tristesse que la Fiba a appris samedi le décès de son ancien président et président honoraire de Fiba-Afrique Abdoulaye Sèye Moreau. Il avait 90 ans. M. Moreau a été le 8e président de la Fiba (1998-2002), après quatre années passées en tant que vice-président. Avant cela, cet ancien joueur et arbitre, qui a notamment officié lors de la Coupe du monde féminine Fiba 1975 en Colombie, a occupé pendant cinq ans la présidence de Fiba-Afrique, jusqu’en 1998. Bien qu’ayant abandonné toutes ses activités liées au basketball, l’ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball a participé l’an dernier à la réunion du Bureau central à Abidjan (Côte d’Ivoire), la toute première tenue sur le continent africain.

Hamane Niang : «Il a véritablement marqué l’histoire

du basket africain»

Hamane Niang, actuel président de la Fiba, rend hommage à M. Sèye Moreau : «Il a véritablement marqué l’histoire du basket africain. Au nom de la famille Fiba et de toutes les parties prenantes, je transmets mes sincères condoléances à sa famille au Sénégal. M. Moreau a pris part activement à la modernisation de notre sport en Afrique. Il était ouvert d’esprit et, pour moi, un ami, un collègue, un modèle et un conseiller.»

Andreas Zagklis, secrétaire général de la Fiba, décrit M. Moreau comme un remarquable et sage leader. «La dernière fois que je l’ai rencontré, c’était à la réunion du bureau central de la Fiba à Abidjan. C’était un plaisir de converser avec lui au sujet de sa vision pour le développement de notre sport. J’adresse mes condoléances les plus sincères à toute la famille du basket mondial et africain en particulier.»

Anibal Manave, président de Fiba-Afrique, ajoute : «C’est une bien triste nouvelle. Toute ma sympathie va à sa famille en­deuillée et au mouvement sportif au Sénégal. Nos pensées et prières les accompagnent. Puisse son âme reposer en paix et la lumière perpétuelle briller sur lui !»

Alphonse Bilé : «Un merveilleux

honneur et une juste reconnaissance si le Sénégal donnait le nom de M. Moreau au Dakar Arena»

Alphonse Bilé, directeur exécutif de Fiba-Afrique, considère M. Moreau comme l’un de ses mentors. Il dit : «Sa disparition est une grande perte pour le Sénégal, l’Afrique et le monde. Il était un homme formidable et un fantastique leader pour le basket. Il a dédié une grande partie de sa vie à notre cher sport. Comme président honoraire de Fiba-Afrique, il était toujours disponible quand le besoin de sa présence se faisait sentir. En 2019, il a sublimé l’image du basket africain en participant à l’inauguration du nouveau siège de Fiba-Afrique à Abidjan – la Maison du basketball d’Afrique. Nous pouvions voir sur son visage toute sa joie, son émotion et son plaisir. Il était rempli d’une grande fierté. Ce serait un merveilleux honneur et une juste reconnaissance si le Sénégal donnait le nom de M. Moreau au Dakar Arena pour tous ces services rendus au basket et au sport en général.»

Abdoulaye Sèye Moreau est né à Louga (Sénégal) en novembre 1929. Il a joué au basket dans trois clubs locaux appartenant à la première division sénégalaise entre 1955-1965. Après l’obtention d’une Licence en droit, M. Moreau a occupé le poste de directeur général de la Banque nationale du développement du Sénégal.