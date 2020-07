Kalidou Koulibaly s’est exprimé sur son avenir dans La Gazzetta dello Sport. Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, le défenseur central de Naples assure vouloir rester.

Où jouera Kalidou Koulibaly la saison prochaine ? Ces derniers mois, il a été question d’un départ du défenseur central de Naples. Le Paris Saint-Germain s’y était intéressé, avant de juger trop élevé son prix de 80 millions d’euros. Liverpool, Manchester City, Manchester United ou encore Newcastle faisaient partie des derniers courtisans connus.

Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, l’international sénégalais est sorti de son silence pour évoquer son avenir. Et contrairement aux informations qui circulaient et suite aux propos de son entourage, l’ancien Messin a révélé n’être pas pressé de quitter le Napoli.

«J’entends que je vais m’en aller, mais je suis bien ici, a-t-il confié. Je ne comprends pas pourquoi nous devrions parler du mercato alors qu’il n’y a rien à l’horizon», soutient-il. Avant de révéler : «Je n’ai jamais parlé d’un départ avec le club. Si nous devons trouver une solution, nous la trouverons, mais je n’ai jamais parlé d’un transfert», assure Koulibaly. Qui se voit même rester pendant encore plusieurs années : «Rester à Naples à vie ? Je ne dirai pas non, mais je ne voudrais tromper personne. Nous savons comment les choses se passent dans le football. Vous pouvez dire que vous souhaitez rester à vie, puis être vendu.»

Sous contrat jusqu’en 2023, le natif de Saint-Dié-des-Vosges attend désormais de connaître les intentions de son président Aurelio De Laurentiis. «Nous verrons ce que le président décidera et s’il me propose de prolonger mon contrat, ce qui me permettrait donc de terminer ma carrière ici, glisse-t-il. Pour le moment, j’ai encore un contrat de trois ans et je ne pense à rien d’autre qu’à Naples.»

Le message est passé. Liverpool, Manchester City et Newcastle sont quant à eux prévenus. Ces dernières semaines, une offre de 64 millions d’euros de Liverpool a été évoquée par la presse anglaise. Dans l’attente d’un rachat par un fonds d’investissement saoudien, Newcastle a également approché Koulibaly afin de lui présenter son projet.