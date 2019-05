La Confédération africaine de football (Caf) a corrigé son erreur en retirant le nom et le drapeau de la pseudo “République arabe sahraouie démocratique” du site officiel de la billetterie de la Can 2019.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Suite à la lettre adressée par la Fédération royale marocaine de football (Frmf) à la Confédération africaine de football (Caf), cette dernière a retiré le nom et le drapeau de la pseudo “Répu­blique arabe sahraouie démocratique” du site officiel de la billetterie de la Can 2019, informe Le360.

Dimanche 19 mai, le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations Egypte 2019 a lancé une plateforme en ligne pour l’achat des billets de la compétition, prévue du 21 juin au 19 juillet prochain et a intégré le nom et le drapeau de l’entité fantôme. La Frmf a aussitôt réagi en envoyant une lettre de protestation à l’instance dirigée par le Malgache Ahmad Ahmad.

Les billets de la Can en vente à partir du 28 mai

Attendus depuis quelques semaines, les billets de la Can 2019 seront bientôt disponibles. Selon diverses sources, les organisateurs de la compétition ont décidé de lancer la vente à partir de mardi prochain sur le site tazkarti.com (cinq places maximum par commande). Et c’est uniquement via Tazkarti que les supporters pourront acheter leurs billets. Une plateforme mis en place par les organisateurs afin de lutter contre le marché noir et la revente illégale de tickets.

Notons que le Cocan a récemment changé les prix de certaines catégories de billets. Sur Twitter, ce dernier a écrit : «Le Comité d’organisation de la Can 2019 a décidé de réduire le prix des billets de troisième classe pour les matchs de l’Egypte dans la première phase de la compétition de 200 à 150 livres.»