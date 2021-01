L’espoir de retrouver Diary Sow saine et sauve n’est pas perdu. C’est le sentiment du secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Diar Diégane Sarr, qui était hier devant le «Jury du dimanche» (Jdd) d’Iradio.

Le mystère autour de la disparition en France de la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019 n’est toujours pas dissipé. La forte mobilisation des compatriotes et la surmédiatisation n’ont jusqu’ici rien donné. Mais les autorités sont certaines de retrouver la native de Mbour saine et sauve. «C’est 15 jours d’absence inquiétante, d’interrogation, de questionnement, d’anxiété également. A l’heure actuelle, nous avons de bonnes raisons d’espérer qu’elle est en vie. Je le dis parce qu’effectivement aucune piste jusqu’ici n’a été écartée, mais comme l’ont dit également nos missions diplomatique et consulaire, à savoir l’ambassadeur et le consul général, la piste criminelle ne semble pas pour le moment être privilégié», avance le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Séné­galais de l’extérieur, Moïse Diar Diégane Sarr, qui était l’invité du «Jury du dimanche» (Jdd) d’Iradio.

En outre, il a rassuré les proches de Diary Sow, mais aussi les milliers de Séné­galais anonymes anxieux. Selon lui, chaque jour les autorités reçoivent un rapport sur le niveau des recherches autour du Comité de gestion de crise, avec à sa tête l’ambassadeur qui travaille avec les services français compétents. Par contre, selon Moïse Diar Diégane Sarr, Diary Sow serait forclose pour cette année, pour le concours d’entrée à Polytechnique qu’elle préparait, puisque le dépôt devait se faire entre le 4 et le 12 janvier 2021. Relativement à l’hypothèse d’un niveau de notes qui serait mise en cause, l’invité semble ne pas privilégier cette supposition. Il dit : «S’il y avait des difficultés majeures qui nécessitaient que le Service de gestion des étudiants sénégalais soit informé, naturellement on serait au courant. Et j’ai écouté, j’ai aussi lu certains de ses amis témoigner, des amis qui ont échangé avec elle les jours qui ont précédé sa disparition. Ils disent tous qu’on n’a rien vu venir.» De façon générale, Moïse Diar Diégane Sarr est revenu sur le coût des boursiers sénégalais à l’Etat. «Ils bénéficient d’une bourse mensuelle de 430 mille francs Cfa, plus un billet d’avion allez et retour et en deuxième année de classes préparatoires. Parce qu’ils sont appelés à passer les concours d’entrée dans les grandes écoles, on donne 500 mille francs Cfa pour les frais de concours. En un mot, ce n’est pas moins de 27 millions qui sont investis pour ces jeunes, compte non tenu des billets d’avion allez et retour entre la première année et la cinquième année», fait-il savoir.