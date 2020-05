L’ancien capitaine des Eléphants, Didier Drogba, a finalement réagi à la sortie polémique de El Hadji Diouf. Le candidat à la présidence de la Fif a répondu avec classe, avant d’encenser Sadio Mané et Mohamed Salah.

El Hadji Diouf reste catégorique : il est plus talentueux que Samuel Eto’o et Didier Drogba. «Ce que je te dis, je le pense. Le plus talentueux de nous tous, c’est moi El Hadji Diouf», avait déclaré il y a deux semaines, via une vidéo, l’ancien international sénégalais. Avant d’ajouter : «Le joueur africain le plus talentueux est là. Allez leur poser la question, ils vont vous le dire ! Patrick Mboma : je te dis tout le monde peut gagner la Coupe d’Afrique. Mais être double Ballon d’or et le plus jeune… N’oublie pas que Samuel Eto’o ou Didier Drogba, avant qu’il ne l’embrasse, ont trouvé ma bouche sur le Ballon d’or. J’ai gagné deux fois avant eux.»

Eto’o, lui, assure qu’il était le meilleur joueur africain en son temps. Avant de lancer une pique au Sénégalais qu’il accuse d’avoir pris «un verre de trop». A la surprise générale, Diouf, en guise de réponse, a calmé le jeu. «Samuel Eto’o et moi, nous nous connaissons. Nous sommes des golden boys. Les gens attendent qu’il réponde pour qu’après je rétorque, mais ça n’a pas vraiment de sens», a-t-il déclaré à Seneweb.

«Mon éducation ne me permet pas de répondre»

A son tour, Drogba clôt le débat et avec classe : «Il a le droit de l’expression. Mon éducation ne me permet pas de répondre. Seule l’Uefa est témoin que l’Afrique a de grands joueurs. Et certains font partie des Top 20 des meilleurs buteurs dans l’histoire de la League des champions. Mes frères Eto’o et Diouf ont été de très grands joueurs, tout comme Ronal­dinho au Barça», a déclaré l’ancien capitaine des Eléphants.

«Mané et Salah font des merveilles en club»

«Chacun a son étoile. Aujourd’hui, il y a une nouvelle génération de footballeurs. Des frères comme Mané et Salah font des merveilles en club et pourraient faire mieux que les anciens joueurs. Je ne peux pas affirmer aux yeux du monde que je resterai le meilleur buteur africain en Ligue des champions. Le monde évolue et il y a encore du talent en Afrique», a-t-il ajouté. Avant de conclure : «Je dirai à Eto’o et Diouf d’encourager nos jeunes frères qui évoluent dans de différents clubs à rehausser le football africain et continuer à représenter l’Afrique dans le monde. C’est l’Afrique qui gagne.»

