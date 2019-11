Aliou Cissé a désigné Kalidou Koulibaly capitaine des Lions du Sénégal pour la première fois mercredi lors de la rencontre contre le Congo Brazzaville. Un honneur que le défenseur de Naples n’a pas tardé à magnifier sur son compte instagram au lendemain de leur succès (2-0) sur les Diables Rouges.

«Il est important de repartir avec une victoire : un honneur d’être capitaine de mon Equipe nationale. Merci à mes frères Lions. Continuons comme ça, allez les Lions», lit-on.

Interpellé en fin de match sur le choix de confier le brassard à Koulibaly, Aliou Cissé s’est expliqué : «j’ai toujours dit que l’Equipe du Sénégal a deux à trois joueurs potentiellement capitaine. Koulibaly en fait partie comme Kouyaté, Gana Guèye ou encore Sadio Mané, pour ne citer que ceux-là. Il n’y a pas d’explications spécifiques là-dessus. C’est mon choix», a-t-il tranché net.

Sarr et Niang déclarés forfait contre l’Eswatini

Pour le déplacement des Lions en Eswatini, Aliou Cissé sera privé de deux de ses cadres : Ismaïla Sarr et Mbaye Niang. Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football, les deux joueurs, blessés lors du match Sénégal-Congo, «seront indisponibles pour le match Eswatini-Sénégal du dimanche 17 novembre 2019». «Ismaïla s’est blessé à la cheville droite. Un diagnostic d’entorse a été posé et la radiographie standard de la cheville faite n’a révélé aucune lésion osseuse. Une Irm devrait être faite pour évaluer la gravité de la lésion et poser la durée de l’indisponibilité.»

Quid de Mbaye Niang ? «Il s’est plaint de douleurs au niveau des ischio-jambiers après le match. Sa durée d’indisponibilité dépendra des examens complémentaires qu’il va faire.»

