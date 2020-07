Sur les 250 buts marqués par le trio, Sadio Mané en totalise 79. Mais l’attaquant des Reds a toujours faim. «Je pense que notre objectif c’est encore marquer plus de 250 buts et gagner encore plus de trophées avec Liverpool», explique le deuxième meilleur buteur des Reds. Qui poursuit : «Ce n’est pas facile de jouer en Angleterre et de marquer ce [nombre] de buts. C’est tout simplement incroyable parce qu’il y a tellement de bonnes équipes et de bons défenseurs, donc ce n’est pas facile.»

Progresser est le leitmotiv du trio. Jouer aux côtés de Salah et Firminho, n’est pas une chose difficile selon lui. «Nous essayons toujours de travailler de plus en plus fort afin de faire de notre mieux pour l’équipe. Jouer aux côtés de ces deux, je pense que ce sera toujours facile. Nous pouvons tous jouer aux côtés de ces deux grands joueurs. Tu as juste besoin d’être en forme et ensuite tu joues à côté d’eux parce qu’ils rendent tout plus facile», témoigne humblement le deuxième meilleur buteur du trio, dans des propos rapportés par wiwsport.