S’il y a quelque chose à souligner des comptes rendus de la visite de Macky aux Journées européennes de développement, c’est que les interlocuteurs du Président sénégalais, soit n’ont pas vu ou entendu parler du reportage de la Bbc, soit n’ont pas jugé utile d’en tenir compte.

Macky Sall a mis à profit son dernier séjour à Bruxelles, non seulement pour rencontrer des sommités de l’Union européenne, mais également pour montrer qu’il n’a jamais été en reste en matière de lutte contre la corruption et pour la transparence dans la gestion des ressources financières ou du sol et du sous-sol. Une manière d’apporter encore la réplique au reportage de la Bbc sur le contrat accordé à Franck Timis et sa société Petro Tim, et dans lequel son frère Aliou est fortement impliqué.

Un article de presse publié d’ailleurs par un magazine européen en ligne, lors du passage du chef de l’Etat à Bruxelles à l’occasion de ces Journées européennes de développement, a permis de voir que, aux yeux des dirigeants occidentaux, la réputation du Président du Sénégal n’a en rien pâti des péripéties politiques consécutives au reportage de Mayeni Jones sur la Bbc.

Ce que ses interlocuteurs européens auront retenu de Macky Sall, à en croire le journaliste Louis Augé, ce sont les efforts dans la lutte contre la corruption, qui se refléteraient, selon lui, dans l’Indice de Transparency international, par la création de la Crei et la condamnation, entre autres, de Karim Wade, ou par les réussites sur le plan économique et social, avec l’augmentation constante du taux de croissance, la régression des épidémies chroniques comme le paludisme…

Dans ces conditions, aussi bien le Roi des Belges que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui, parmi d’autres, ont tenu à avoir des audiences avec Macky Sall, n’auront certainement pas pris en compte les approximations du reportage sorti dans la rubrique Panorama de la Bbc, assure Louis Augé sur le site eureporter.com.

mgueye@lequotidien.sn