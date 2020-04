Le Real Madrid aimerait avoir Sadio Mané dans ses rangs. L’équipe de Zidane qui courtise l’attaquant vedette de Liverpool, selon la presse européenne, n’a jamais formulé d’offre concrète. Interrogé sur cet intérêt du club madrilène, le Ballon d’Or africain est resté évasif sur son avenir.

Confiné chez lui à cause du coronavirus qui gagne du terrain en Angleterre, Sadio Mané s’est occupé à faire des «lives» sur Instagram avec ses coéquipiers en sélection. Son dernier live, il l’a fait avec Mbaye Diagne et a répondu à quelques questions des internautes.

Evidemment, parmi ces questions, celles concernant l’intérêt que manifestent certaines grosses écuries comme le Real Madrid, le Psg ou encore le Barça sont revenues en surface.

En guise de réponse sur une question posée par un internaute sur sa préférence entre ces clubs dont le Real, le numéro 10 des Reds est resté prudent. Sadio n’a pas voulu donner de suite à la question justifiant que «ce n’est ni le moment ni l’endroit pour parler de cela». C’est donc un «ni oui ni non» qu’il a servi à ses fans.

En tout cas, son éventuel départ en Espagne continue de faire les choux gras de la presse nationale et internationale.

Sterling pour remplacer Mané

Mais déjà Liverpool semble vouloir éviter toute mauvaise surprise concernant l’avenir de son attaquant-vedette sous contrat jusqu’en juin 2023.

Même si Sadio Mané ne semble pas vouloir quitter Liverpool cet été, le club de la Mersey ne prend pas l’intérêt du Real Madrid à la légère.

Selon L’Equipe de ce mardi, Jürgen Klopp viserait alors un retour de Raheem Sterling, joueur de Manchester City et ex-Red, pour compenser un départ de l’ailier gauche sénégalais.

«Si le Liverpool étudie la possibilité d’un retour de Sterling, c’est parce qu’il craint de perdre bientôt Mané, qu’on dit convoité par le Real Madrid», peut-on en effet lire dans les colonnes du quotidien sportif.

D’ailleurs pour rappel, l’attaquant des Citizens avait récemment évoqué son amour pour son ancien club malgré la rivalité entre Liverpool et Manchester City sur les dernières années : «Pour être honnête, j’aime Liverpool. Ce sera toujours dans mon cœur car c’est un club qui m’a beaucoup aidé à grandir.»

Et toujours selon les informations de L’Equipe, un membre de l’entourage du joueur anglais n’a pas écarté cette possibilité pour l’avenir.

«Même si Raheem est attaché à Manchester City, il n’a pas oublié Liverpool, parce que c’est là où il s’est forgé en tant qu’homme et joueur. Il y a eu des polémiques au moment de son départ, mais aujourd’hui, le temps a fait son œuvre et tout est possible», a déclaré ce proche du joueur originaire de Londres.