«Mon Cher Demba. Respect pour vous ! Respect pour vos coéquipiers et dirigeants ! Respect pour tous les membres des deux équipes qui ont réagi de la plus belle des manières contre ce monstre qu’est le racisme dans le Sport ! Qui a dit qu’il n’y a pas de solution à ce phénomène odieux et hideux ? Qui veut nous faire croire que jouer au football passe avant toutes les valeurs, celles de liberté et de respect de la Dignité humaine notamment ?

En quittant le terrain, vous avez montré la voie aux décideurs qui, je l’espère, ne détourneront plus la tête et appliqueront enfin les déclarations de principe figurant dans tous les statuts de nos Confédérations et associations nationales juste pour faire genre. Il était temps ! Il est temps de mettre en place une initiative mondiale, une Vraie, pour l’éradication du racisme et de la discrimination dans le Sport. La Fifa, le Cio, toutes les Con­fédérations et associations sportives nationales sont interpellées. Le Sport a une belle occasion d’aider nos sociétés à se débarrasser de ce fléau multiséculaire pire que le coronavirus.»

Le Président turc, Recep Edorgan

«Je condamne fermement les propos racistes tenus à l’encontre de Pierre Webo, membre du staff technique de Basaksehir, et suis convaincu que l’Uefa prendra les mesures qui s’imposent.»

Didier Drogba, international ivoirien

Didier Drogba a rapidement réagi sur Twitter après l’incident raciste. L’ancien attaquant de Chelsea a alors repris les termes de l’attaquant sénégalais de 35 ans dénonçant les différentes appellations des joueurs en fonction de leur couleur de peau, et a ainsi remercié Demba Ba et Achille Webo pour «s’être démarqués et avoir quitté le terrain» au même titre que l’ensemble des 22 acteurs présents sur la pelouse.

Geremi Njitap, international camerounais

Ce n’est pas simple pour Achille Webo, il a été très affecté. Je l’ai quasiment au téléphone toutes les 5 minutes, je viens juste de raccrocher. Il venait de parler avec des membres de l’Uefa, je lui ai demandé de se concentrer sur le match du soir. Mais il est très touché, choqué. Il n’a pas compris pourquoi il a utilisé ce terme pour le désigner. Il se pose toujours des questions.»