Oumar Sarr, coalition Suxali sopi : «Nous allons mettre en avant le Sénégal»

«Dans le travail que nous allons faire dans les différentes commissions, nous allons mettre en avant le Sénégal. Et c’est ça qui est le plus important. Je pense que le discours du président de la République a été important en mettant en avant la République et la Nation. C’est ça qui est fondamental pour nous aujourd’hui. Nous sommes de l’opposition, du pouvoir, des syndicats, de la société civile, mais nous avons le Sénégal en commun.»

Mimi Touré, coalition Benno bokk yaakaar : «Le plus important, c’est ceux qui sont là»

«Ce qui nous engage tous collectivement comme membres du comité de pilotage, c’est surtout de mettre en avant les intérêts du Sénégal. Je pense que sous le leadership du président du Comité de pilotage, de bonnes conclusions seront présentées au président de la République. Le plus important, c’est ceux qui sont là et qui vont s’engager à discuter des défis et des atouts de la Nation pour que nous continuions à être un pays stable dans une sous-région qui est un peu en difficulté.»