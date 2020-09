Lamine Diouck, responsable Ps et conseiller technique du ministre Serigne Mbaye Thiam

«Nous sommes venus sur instruction de notre responsable, Serigne Mbaye Thiam, appuyer et accompagner notre camarade Cheikh Tidiane Diouf qui a remporté cette élection. Au vu des résultats, nous savons tous que notre camarade a été toujours et à l’écoute et très proche de sa population. C’est le fruit de son travail qu’il a récolté et le Conseil municipal le lui a bien rendu. Le Conseil municipal a confirmé le choix du défunt maire sur son premier adjoint. Le ministre Serigne Mbaye Thiam l’a bien conseillé. Nous lui souhaitons bonne chance et nous lui demandons de suivre les traces du défunt maire.»

Sellé Ndiaye, responsable politique Afp Sindia

«Notre candidat Issa Diouf a certes perdu les élections, mais celui qui l’a remporté n’est pas n’importe qui parce qu’il était le premier adjoint au maire. C’est la volonté divine, nous souhaitons à Cheikh Tidiane bonne chance. Je suis surpris de ce qui s’est passé parce que nous sommes responsables de notre défaite. Je pense que l’Afp ne mérite pas ça, on ne devait pas en arriver là.»

Cheikh Tidiane Diouf, maire de Diass

«Je rends grâce à Dieu, ce 24 septembre coïncide avec l’anniversaire du décès de ma mère. Je formule également des prières à l’endroit de notre défunt maire, Aliou Samba Ciss. Je remercie le Conseil municipal de Diass qui m’a donné sa confiance. Dans cette élection, il n’y a pas eu de perdants, c’est Diass qui a gagné. Unie, la commune de Diass peut surmonter n’importe quel obstacle, désunis nous ne réaliserons rien de bon. Nous sommes tous des maires donc faisons de notre mieux pour que le développement de Diass se poursuive. C’est juste une continuité, je ne suis pas en terrain inconnu, j’étais le premier adjoint pendant 5 ans. Mon urgence, c’est de satisfaire les besoins des populations. Parmi mes priorités, il y a le problème de sécurité, l’électricité, le foncier, le ravin de Diass entre autres.»