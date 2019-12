C’est officiel : Eden Hazard est forfait pour le ‘Clasico’ face au Fc Barcelone. Touché à la cheville après un contact avec Thomas Meunier face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le Belge va manquer plusieurs semaines de compétition. Il sera bien privé de cette rencontre tant attendue entre les deux géants espagnols, le 18 décembre prochain.

«Suite aux examens réalisés sur notre joueur Eden Hazard par les services médicaux du Real Madrid dans le processus d’évolution de sa blessure d’une contusion périmaléolaire de la jambe droite, lui a été diagnostiquée une microfissure incomplète externe de ladite zone. En attente d’évolution», indique le communiqué publié par le Real Madrid. Une mauvaise nouvelle pour le joueur qui sera éloigné des terrains «entre 4 et 6 semaines».

Deux autres joueurs du Real seront aussi out pour le Clasico ; il s’agit de Marcelo et Gareth Bale. Le latéral gauche des Merengues est forfait pour les 3 prochains matchs (face à l’Espanyol, le Club Bruges et Valence). La Casa Blanca a annoncé que les examens pratiqués sur le latéral gauche brésilien ont montré une lésion musculaire au mollet gauche. Du coup, Marcelo sera indisponible pour trois semaines environ.

Quant à Bale, d’après AS, il souffre d’un œdème au biceps fémoral de sa jambe gauche. Il est d’ores et déjà forfait pour la rencontre de ce week-end face à l’Espanyol de Barcelone par précaution. Selon le journal madrilène, sa blessure n’est pas si grave, mais le Real Madrid l’a écarté pour qu’il garde ses chances d’être présent pour le Clasico face au Fc Barcelone le 18 décembre prochain.