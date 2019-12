Zinedine Zidane ne change pas ses idées. Il veut Paul Pogba et Sadio Mané. Selon un média madrilène, le Sénégalais et le Français sont, avec Mbappé, ses trois grandes priorités.

Zidane n’a pas changé d’un iota depuis son arrivée. Il a clairement défini les renforts dont son personnel a besoin. Le technicien français manque encore un poumon au milieu de terrain, un autre ailier et Kylian Mbappé. Leurs noms sont très clairs sur la liste des priorités.

Selon Défense Centrale, un média madrilène, Zizou aurait tenu une réunion avec Florentino Perez et José Ángel Sánchez. «J’aime Pogba et je le veux», aurait insisté Zizou.

Cependant, dans sa priorité, un autre nom a été évoqué : Sadio Mané. Il avait déjà demandé sans succès le Sénégalais en 2018 et sa démission après Kiev avait stoppé l’arrivée du Lion de la Teranga. Mais Zidane insiste sur celui qui est en train de réaliser la saison de sa vie. Allant jusqu’à titiller un certain Messi pour le Ballon d’or. Mais faut aussi noter que le technicien français adore également Mbappé que le Psg couve jalousement.

Mané élu meilleur joueur des Reds de novembre

Enorme tout au long du mois de novembre avec son club, Sadio Mané vient d’être élu meilleur joueur de Liverpool durant ce mois. L’attaquant sénégalais qui est en lice pour le titre du meilleur joueur de mois de la Premier League est sacré pour la troisième de l’année 2019. En effet, après celui de janvier et de mars, l’international sénégalais est de nouveau élu pour ce mois de novembre. Un mois où l’enfant de Bambali a été phénoménal avec les Reds de Liverpool. L’attaquant sénégalais, ayant marqué trois buts et délivré une passe décisive durant ce mois. Il a aussi été le grand artisan de la prestigieuse victoire contre Manchester City. Toujours en pleine bourre, il a démarré le mois décembre par la plus belle des manières avec cette dernière performance face à Everton où il a été double passeur et buteur.