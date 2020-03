Yoonu askan wi/Mouvement pour l’autonomie populaire exhorte l’Etat à envisager dès maintenant et à toutes fins utiles un réaménagement du calendrier scolaire et universitaire en rapport surtout avec les examens de fin d’année. Cette préoccupation fait suite aux perturbations notées dans le déroulement des enseignements avec 3 semaines de vacances pour les élèves et étudiants décidées par le chef de l’Etat. Et pour barrer la route au coronavirus qui avance chaque jour, le mouvement appelle à combattre «les traits négatifs de notre environnement socioculturel tels que l’ignorance, l’obscurantisme, le fanatisme et le fatalisme avec la conviction que ‘’Yàlla Yàlla bey sa tool’’, en finir avec l’indiscipline, le laxisme et l’impunité à tous les niveaux». Le délégué général de Yaw, Madièye Mbodj, et ses camarades recommandent une prise en charge de toutes les mesures supplémentaires appropriées pour la protection et la santé des personnes vulnérables ou en situation de handicap.