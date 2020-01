L’arrivée de Rodrigo Moreno au Camp Nou a été compliquée au point de devenir impossible. Le club catalan a décidé de rompre les relations avec Valence pour la signature de l’attaquant en raison du montant que le club demande pour le transfert et qui atteindrait 60 millions d’euros. De plus, Valence n’a pas accepté les jeunes joueurs que le Barça voulait inclure dans le transfert, dont Abel Ruiz et Moussa Wagué. Cependant, les deux parties n’excluent pas de renégocier avant la fin du mercato.

Rodrigo Moreno restera donc à Valence jusqu’à la fin de la saison après avoir été, une fois de plus, à un pas de franchir la porte de Mestalla. Selon les médias tels que ‘Ser’, ‘Cope’ et ‘Mundo Deportivo’, Barcelone a décidé d’arrêter complètement l’opération.

Il reste donc trois jours au Barça pour obtenir un attaquant tant convoité. Rodrigo reste, comme cela s’est passé avec l’Atlético en été, avec sa valise pratiquement faite pour rien.