Selon une information détaillée par le programme ‘Jugones’, le Real Madrid aurait finalement refusé le transfert de Jovic face aux prétentions élevées de l’Eintracht Francfort. Le Fc Barcelone, qui cherche un attaquant, serait attentif à la situation.

On pensait que le transfert de Luka Jovic pour le Real Madrid semblait bouclé, mais voilà que l’opération pourrait connaitre un changement de dernière minute. Selon ‘Jugones’, le club madrilène a finalement écarté la possibilité de faire signer l’attaquant serbe après que l’Ein­tracht Francfort a revu ses prétentions à la hausse, demandant 100 millions d’euros pour son joueur.

Une somme que le Real Madrid, selon la même source, n’est pas disposé à dépenser. Il est vrai que Jovic a signé une grande saison avec le club allemand, mais les ‘Merengues’ ne sont pas prêts à mettre autant d’argent sur la table, qui plus est en vue des autres opérations que réalisera le club espagnol cet été.

Aussi bien en Allemagne qu’en Espagne, la somme qui avait filtré était d’environ 60 millions d’euros, mais l’intérêt des autres clubs a fait changer d’avis l’Eintracht Francfort.

«Il n’y a pas d’accord pour le moment, mais il est vrai qu’il y a des négociations en cours. De plus, il y a beaucoup de grands clubs intéressés par Luka», a récemment confié le directeur sportif du club allemand, Fredi Bobic, à ‘Fox Soccer’.

De plus, ‘Jugones’ a rapporté davantage d’informations au­tour de la situation de Jovic. Le Fc Barcelone, qui était aussi intéressé par Jovic ces derniers mois, serait au courant de la réponse négative du Real Madrid au joueur serbe et aurait ainsi vu comment la porte s’ouvrirait de nouveau… que Griez­mann vienne ou non.

Le transfert du Français serait une chose, mais les Catalans savent qu’ils ont besoin d’un attaquant de plus. Le déclin de Suárez n’est plus très loin -s’il n’a pas déjà commencé- et les dirigeants savent que le poste de numéro 9 doit être renforcé. Madrid est semble-t-il hors course pour Jovic, qui pourrait être le candidat idéal pour les Catalans. A suivre…