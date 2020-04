Un temps intéressé par le recrutement du défenseur Kalidou Koulibaly, Manchester United aurait changé d’avis. Selon le Manchester Evening News, Kalidou Koulibaly ne ferait plus partie des joueurs envisagés pour la saison prochaine par les dirigeants des Reds Devils. Le média régional indique que bien qu’il avait été envisagé dans le passé de recruter le défenseur du Napoli, ce n’est plus d’actualité pour le moment. Ole-Gunnar Solskjaer aurait indiqué à ses dirigeants que le recrutement d’un défenseur central n’était pas une priorité. Apparemment, ManU souhaite recruter un axe central plus jeune. Le défenseur sénégalais aurait dépassé la tranche d’âge ciblée pour le prochain mercato. Koulibaly qui aura 29 ans en juin prochain, en plus d’une saison compliquée, fait donc ralentir le pas aux dirigeants des Reds Devils.