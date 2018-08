Le Sénégalais, Amadou Gallo Fall, vice-président et directeur général de la Nba Afrique, a été récompensé par le prix Leader­ship in sport business aux 2018 South african sport industry awards, informe un communiqué de la cellule communication de la Nba-Afrique. Et cette dernière de souligner que les Sport industry awards ont eu lieu le vendredi 17 août dernier au Sandton Convention Centre de Johannesburg, en Afrique du Sud. Avant de souligner que «le prix Leadership in sport business récompense une personne qui a joué un rôle de premier plan dans la prestation de programmes et de stratégies de leadership axés sur la culture, ce qui a permis de repousser les limites de l’industrie du sport.»

wdiallo@lequotidien.sn