Avec ses 37,6 points et 9,6 passes de moyenne pour arracher la 8e place de l’Ouest aux Grizzlies, le meneur des Blazers, Damian Lillard, est désigné Mvp de la «bulle» à l’unanimité des 22 votants, rapporte Newsbasket. Si les performances dans la «bulle» ne compteront pas pour les trophées de la saison, la Nba a quand même décidé de lier les matchs de saison régulière disputés à Disney world à des récompenses, les «Bubble awards». Ceux-ci ne tiennent justement compte que des performances réalisées depuis la reprise de la saison en Floride. On avait vu juste puisque c’est bien Damian Lillard qui a été désigné Mvp de la «bulle», en tournant à 37,6 points et 9,6 passes de moyenne (50% de réussite dont 44% à 3 points) sur les huit matchs de classement, pour arracher la 8e place aux Grizzlies et ainsi disputer le «play-in» en position de force.

Monty Williams est lui logiquement élu meilleur coach alors que les Suns ont fait un sans-faute à Disney world. Quant aux équipes, la première étant très tournée vers l’extérieur avec James Harden, Luka Doncic, Devin Booker et TJ Warren en compagnie de Damian Lillard. Caris LeVert prend la place de Jayson Tatum dans la deuxième équipe.