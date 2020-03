Vainqueurs respectivement de la Coupe Arabe en tant invité en Arabie Saoudite et du Tournoi Ufoa A Dames, l’Equipe nationale U20 et celle féminine ont présenté hier leurs trophées au président de Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Sen­ghor. La cérémonie s’est tenue à Good Rade en présence des joueurs des deux sélections, des membres du Comité exécutif de la Fédé, du directeur de Cabinet du ministre des Sports, Ibra­hima Ndao, des membres de l’encadrement technique ainsi que quelques parents des joueurs. Me Augustin Senghor en a profité pour accorder une prime de 500 000 francs CFa à chacun des joueurs des deux équipes. «Nous n’avons pas assez de moyens, mais nous ferons plus si vous réussissez d’autres performances», dira le président de la Fédé soulignant que la victoire de l’Equipe féminine revêt un «goût particulier» en ce sens c’est le premier trophée des Lionnes. «Vous êtes la génération qui ouvre la porte de l’histoire. Vous êtes les premières à gagner pour le football féminin», ajoute Me Senghor qui les incite à continuer pour une autre qualification à la Can lors des éliminatoires face au Liberia et le Mali, battus par les Lionnes durant le tournoi de l’Ufoa A, en ne manquant de les inviter à rester humbles. S’adressant aux U20, Me Senghor de montrer sa fierté à leur égard. «Nous sommes fiers de vous voir porter toutes ces médailles-là. Depuis 2015, on est là, on fait des résultats. Même si l’équipe change, on a l’impression que c’est la même», note le patron du football avant de rendre hommage aux membres du staff technique des deux équipes. «N’oublions pas ces gens. Que ce soient avec Youssou et Mame Moussa et les autres, vous prouvez que l’expertise sénégalaise est une expertise de qualité», dira Me Senghor.

Si l’entraîneur des Lionnes, Mame Moussa Cissé, dit que son équipe a fait fi des difficultés rencontrées comme l’état des terrains en Sierra-Leone, son collègue des U20, Youssouf Dabo, dont l’adjoint Issa Aïdara a conduit l’équipe en Arabie saoudite, demande l’union sacrée autour des entraineurs des différentes sélections pour d’autres bonnes performances pour les sélections.

A noter que Maman Diop a été désignée meilleure joueuse du tournoi de l’Ufoa A. Au moment où Samba Diallo s’adjuge le titre de meilleur buteur du tournoi de la Coupe Arabe.

