Vermaelen totalise plus de 200 rencontres, blessé dans quatre clubs. On lui a diagnostiqué près de 22 blessures différentes. Ce lundi, le Barça annonce son indisponibilité d’un mois suite à une nouvelle blessure.

Thomas Vermaelen peut se targuer d’avoir su se forger une jolie carrière après être passé par de nombreux clubs où il a su se faire une place. Il est maintenant un défenseur central de première catégorie, sûr de lui et efficace, dont la trajectoire a néanmoins été interrompue constamment à cause des blessures.

Les entraîneurs continuent de compter sur lui malgré le grand nombre de rencontres qu’il a manquées au fil des saisons. En 12 années de carrière, il est passé par l’infirmerie un nombre incalculable de fois.

Au Fc Barcelone, il a déjà manqué plus de 90 matchs, plus ceux qu’il devra louper prochainement à cause de la nouvelle blessure ce week-end et qui devrait l’écarter pour un mois environ. «Le joueur de l’équipe première Thomas Vermaelen a ressenti des douleurs pendant le match. Les tests réalisés ont montré qu’il avait une déchirure au muscle solaire de la jambe droite. Il sera absent environ un mois», a annoncé le club catalan.

A Arsenal s’ajoutent 88 autres, 17 à la Roma et 31 à l’Ajax. Plus de 200 matchs sans jouer, sans compter les convocations de la Belgique qu’il a dû manquer.

Le plus incroyable est qu’il ne s’agit pas de simples rechutes d’une même blessure. Le défenseur a effectivement contracté plus de 20 blessures différentes, d’après les informations de Sport.

Sa carrière avait démarré en flèche à l’Ajax et c’est à Arsenal qu’il s’est forgé. Au Fc Barcelone, il aurait dû devenir un défenseur central de premier ordre, mais le football est parfois cruel et souvent les talents perdent de leur superbe à cause des blessures.

Vermaelen vers la Premier League

Thomas Vermaelen ne poursuivra pas son aventure à Barcelone au-delà de cette saison. Si la direction a un temps songé à lui proposer une prolongation d’un an, les blessures ont changé la donne. Le défenseur international belge a ainsi demandé à ses agents de regarder du côté d’une Premier League qu’il connaît par cœur pour avoir évolué pendant 5 ans à Arsenal.