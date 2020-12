La deuxième vague de Covid-19 n’épargne pas la région de Diourbel : Elle a enregistré plus de 60 cas, dont 52 sont issus de la transmission communautaire. C’est une révélation du médecin-chef de la région médicale de Diourbel, qui prône l’intensification des activités de prévention surtout au niveau des marchés, des gares routières et autres lieux de grands rassemblements où il y a plus de risque de transmission de cette maladie. Selon Dr Mamadou Dieng, «il y a une recrudescence des cas de Covid-19 depuis quelques semaines, pratiquement dans toute l’étendue du territoire national et Diourbel n’est pas en reste. Nous sommes en train d’enregistrer au niveau des différents districts sanitaires et actuellement nous notons une régénérescence de la pandémie pratiquement dans toutes les communes de la région de Diourbel et particulièrement dans les départements de Mbacké et Diourbel où on note plus de cas».

Actuellement, précise-t-il, des mesures sont en train d’être prises pour endiguer cette flambée des cas positifs, selon Dr Mamadou Dieng, «avec le renforcement des mesures barrières et la communication sur le respect de ces gestes barrières, mais aussi la mise en place de dispositifs de lavage des mains au niveau des lieux de grands rassemblements et la reprise des traitements à domicile».