Suite à l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du lundi au mardi au marché Ocass de Touba, le directeur du Commerce intérieur a été hier sur le terrain. Oumar Diallo dit avoir fait le déplacement pour témoigner sa compassion et partager avec les sinistrés la gestion de cette catastrophe. M. Diallo est d’avis que l’idée de moderniser les marchés se justifie davantage. «Ce que nous avons vu aujourd’hui nous permet d’aller encore plus loin vers la modernisation et la sécurisation des marchés. Nous avons prévu de réaliser des marchés inter régionaux et des marchés centraux seront réhabilités», annonce-t-il. Pour le marché inter régional de Touba, il s’agit de choisir le site qui doit abriter cette infrastructure commerciale entre Ocass et NGirandale. «Dans tous les cas, les autorités sont en train de se concerter avec l’autorité religieuse de Touba pour déterminer le site qui va abriter ce marché. Il sera aussi question de remettre aux normes le marché Ocass de Touba qui peut être inséré dans le programme des marchés centraux», a-t-il expliqué.