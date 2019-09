Vainqueur de la Coupe Caf, le club égyptien du Zamalek menace de se retirer de la Supercoupe africaine contre l’Espérance de Tunis, si elle se joue au Qatar. C’est en tout cas ce qu’avance le président cairote Mortada Mansour. Détails.

Le Zamalek, vainqueur de la Coupe Caf, affrontera l’Espé­rance sportive de Tunis en Supercoupe de la Caf. Selon la presse égyptienne, le match pourra se jouer aux Emirats Arabes Unis.

Une information démentie ce jeudi 19 septembre par la Confédération africaine de football (Caf). L’instance dirigeante du football africain a indiqué via un communiqué que «la date et le lieu de l’événement seront communiqués via les plateformes officielles de la Caf une fois que tout sera finalisé».

D’autres rumeurs évoquent le Qatar comme un candidat sérieux pour accueillir l’événement, surtout que le petit émirat a fait preuve d’une bonne organisation lors de l’édition précédente, remportée par le Raja aux dépens de l’Es Tunis.

Invité à une émission sur la chaîne Al Hadath Alyoum, le président du Zamalek, Mortada Mansour, a catégoriquement refusé de jouer au Qatar et menacé de se retirer de la compétition, affirmant être prêt à toutes les sanctions.

En 2017, l’Egypte a rompu ses relations diplomatiques avec le Qatar, tout comme l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et le Bahreïn. Les quatre pays accusent le Qatar de soutenir et financer le terrorisme.

Zamalek perd la Supercoupe face à Al Ahly

Après une année d’absence, la Supercoupe d’Egypte a repris cette saison. Elle a opposé le vainqueur du championnat Al Ahly au gagnant de la Coupe d’Egypte Zamalek. A l’arrivée, le National du Caire s’impose dans la douleur et s’adjuge le trophée de la 16ème édition. 3 buts à 2, c’est le score qui a sanctionné ce classique du football égyptien. Alors qu’Al Ahly menait par 3 buts à 0, Zamalek a failli faire une remontée. Mais finalement, le score en est resté là.

Al Ahly remporte ainsi le 11ème trophée de la Supercoupe d’Egypte. Et il perpétue du coup sa légende sur le plan local. La particularité de cette finale est qu’elle a été dirigée par l’arbitre allemand Felix Brych.

Ce n’est pas une meilleure manière de préparer le match retour du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions face à Génération Foot, vainqueur à l’aller (2-1), à Thiès. Le match est prévu le 28 septembre prochain, au Caire.