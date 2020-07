Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a annoncé vendredi, à Matam, que le président de la République Macky Sall a décidé d’élargir la carte scolaire de la région de Matam (Nord).

Il s’exprimait au terme d’une visite des établissements scolaires de la région pour s’enquérir du déroulement des enseignements apprentissages.

«Le président de la République Macky Sall a décidé d’élargir la carte scolaire de la région de Matam en octroyant -cette année malheureusement la pandémie nous a retardés- plus de 5 nouveaux lycées et plus de 5 collèges également», a annoncé le ministre de l’Education nationale.

Il a indiqué que «les marchés sont attribués, les entreprises sont prêtes pour élargir cette carte scolaire au niveau de la région de Matam sans oublier les abris provisoires où on va beaucoup faire en termes de murs et de classes».

Indiquant qu’au Sénégal, il n’y a que trois Lineq (Lycées d’intégration nationale pour l’équité et la qualité), le ministre a affirmé que la ville de Ourossogui aura ce type de lycée spécialement orienté vers les sciences et les techniques où les élèves seront en internat.