Le gardien de but de Dijon a accordé une interview au média italien Calciomercato. Sans détour, Alfred Gomis a parlé du racisme en Italie mais aussi de son départ de Spal.

En 2017, le gardien de but, qui a fait sa formation au Torino Fc, avait été prêté avec obligation d’achat à Spal par l’Us Salernitana. Alfred Gomis a disputé 28 matchs lors de cette première saison. Une baisse est notée lors de la deuxième saison avec seulement 20 matchs. Après deux saisons passées à Spal, il a rejoint le club français Dijon pour 4 saisons.

Celui qui garde les cages de l’Equipe nationale du Sénégal depuis la dernière Coupe d’Afrique des nations en Egypte, explique avec amertume son départ de la Serie A italienne.

«Je suis parti parce que l’entraîneur, Semplici, l’a voulu. Je dis sereinement, mais fermement : je ne pense pas qu’il se soit comporté correctement envers moi. Chaque entraîneur est libre de prendre les décisions qu’il souhaite, mais personne ne m’a fait confiance. Semplici ne m’a jamais fait confiance. C’est la réalité.»

En effet, lors de la deuxième saison, le club l’a écarté. D’ailleurs pendant la seconde partie de la saison, Gomis n’a disputé que 2 matchs. Avant de voir le club recruter un nouveau gardien qu’il l’a remplacé finalement.

«Il m’a dit que j’allais bien, puis en janvier, ils ont emmené un nouveau gardien (Viviano) qui n’avait pas joué depuis huit mois. Ils ont fait deux séances d’entraînement et l’ont envoyé sur le terrain. Je respecte les choix du coach, même s’il m’a déçu. Je n’ai jamais eu de problèmes avec la direction, à tel point que nous avons renouvelé le contrat en février», avoue-t-il.

Le championnat italien est bien connu par Gomis qui y a fait son parcours junior avec Torino et a évolué dans des clubs durant son parcours professionnel jusqu’ici. Abordant le racisme en Italie, il pense qu’il faut des solutions drastiques pour l’éradiquer. «Je n’ai jamais été insulté, mais lire certaines choses me font mal. Nous avons besoin de mesures radicales quitte à même arrêter les matchs.»

Avec wiwsport