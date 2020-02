Le président de la République a évoqué hier, en conseil des ministres, la réhabilitation et la relance des chemins de fer, notamment la situation financière et sociale de Dakar Bamako ferroviaire (Dbf). A ce propos, note le communiqué de la ministre porte-parole du gouvernement, Ndeye Tické Ndiaye, le chef de l’Etat a exhorté les acteurs à la mise en œuvre sans délai d’une stratégie globale et consensuelle de relance et de gestion. Macky Sall «a, à cet effet, demandé au ministre des Infrastructures et des trans­ports terrestres et au secrétaire d’Etat chargé du réseau ferroviaire, de veiller, avec la partie malienne, et la direction de Dbf, à la stabilisation de la situation des travailleurs de l’entité et à la réhabilitation de la ligne».