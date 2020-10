Entre le Sénégal et le Koweit, il faut s’attendre à la tenue «prochaine de la Grande commission mixte entre les deux pays, afin de revisiter les domaines de coopération relatives (Ifs) à la dispense des visas pour les détenteurs des passeports officiels, l’agriculture, l’artisanat, la défense et la sécurité, la lutte contre le trafic de drogue et des stupéfiants, les énergies, le Waqf, le commerce, les investissements du secteur privé koweïtien et le financement de projets en cours». L’annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères.

Dans un communiqué relatant la visite de Amadou Ba au Koweït pour présenter les condoléances du Sénégal, il est écrit que «le ministre sénégalais des Affaires étrangères a rencontré les plus hautes autorités koweïtiennes à savoir : Son Altesse Nawaf Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah, Emir du Koweït, Son Altesse Docteur Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah, ministre des Affaires étrangères du Koweit, Son Altesse Sheikh Nasser Mohammad Al-Sabah, ancien Premier ministre du Koweït, ainsi que la communauté sénégalaise et Monsieur Louaye Al-Kharafi, président du Conseil d’administration du Groupe Al-kharafi, au sujet du projet hôtelier du Groupe Al-kharafi à Dakar».

Amadou Ba, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, a séjourné au Koweit, du 4 au 6 octobre pour délivrer le message de condoléances du Chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall, à Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah, Emir de l’Etat du Koweït, à la suite du rappel à Dieu de son frère, Son Altesse Sheikh Sabah Al-Ahmad Al Jaber Al-Sabah, survenu le mardi 29 septembre 2020, aux Etats-Unis d’Amérique.