Plus de dix années se sont écoulées depuis leur implantation sur le site suite à un programme d’urgence après les fortes inondations qui avaient en ce temps secoué la banlieue dakaroise. Ces habitants de Jaxaay (commune de Jaxaay Parcelles Niacoulrab) sont toutefois aujourd’hui plus qu’optimistes sur le dénouement heureux de cette affaire. «Nous disons simplement que Jaxaay était un projet inachevé. Le Président Macky Sall a fait beaucoup de choses pour le Sénégal, mais nous l’attendons également sur la lancinante question des maisons de Jaxaay. Celle-ci est déjà sur sa table et je sais que les habitants de Jaxaay vont enfin disposer de leurs titres de propriété parce qu’ils le méritent», a assuré dimanche Diène Ndiaye, responsable politique vivant dans la localité. Il est en outre revenu sur l’itinéraire de Jaxaay qui, selon son propos, est «un projet inachevé» ; d’où les conditions difficiles auxquelles les populations étaient confrontées. «Si ce qui devait être fait l’avait été, on n’en serait pas aujourd’hui à des inondations alors que Jaxaay était destiné à régler les inondations (…) Il n’y avait pas d’électricité à Jaxaay et l’insécurité y était ambiante, mais depuis 2012 les choses ont changé», a fait savoir M. Ndiaye, par ailleurs coordonnateur du Cadre unitaire républicain (Cur). Il s’exprimait lors du lancement de la collecte de signatures pour le parrainage du candidat Macky Sall. Ils se sont fixé un objectif de 10 mille parrains dans la location jadis bastion incontestable du Pds.

