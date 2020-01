Touchés contre Marseille vendredi (0-1), le gardien rennais Edouard Mendy et le milieu Eduardo Camavinga effectueront un test mardi qui déterminera leur présence à Nîmes ce mercredi, en match retard de la 12e journée, informe L’Equipe.

«C’est du 50-50», a indiqué lundi soir Julien Stéphan au sujet de la participation de son gardien Edouard Mendy et de son milieu Eduardo Camavinga au match en retard de la 12e journée à Nîmes mercredi soir, alors qu’ils ont été touchés contre l’OM vendredi (0-1).

«On fera un test demain (mardi) pour les deux, a ajouté le coach rennais. Pour Edouard, c’est la région des adducteurs, c’est musculaire. L’interro­gation sera de savoir s’il pourra frapper dans le ballon de ma­nière normale. Eduardo, c’est partout, à différents endroits. Il a pris un certain nombre de chocs et de coups sur le dernier match, donc il faut voir comment ça va réagir demain à la séance. Pour ce qui est du travail de course, il n’y a pas trop de soucis. Mais il faudra voir avec de l’opposition et un peu plus d’intensité pour déterminer s’il peut jouer», a-t-il dit.