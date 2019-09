La venue de Julien Stéphan en décembre 2018 à la tête du Stade Rennais a coïncidé avec le réveil de Mbaye Niang. C’est n’est pas un hasard. Les deux hommes entretiennent de bonnes relations. Ce qui met en confiance l’ancien joueur du Milan Ac. «J’ai vraiment le plaisir d’avoir une relation particulière avec le coach. Dès mon arrivée, il m’a mis dans les meilleures dispositions, pouvant tout me dire et fonctionnant avec une franchise totale. Quand j’étais à côté de la plaque, il me l’a dit, mais quand j’étais bien, il le dit aussi», a-t-il avoué à Rennes Sport. Son amour pour Julien Stéphan pousse Niang à faire une comparaison osée : «Il me fait penser à Massimo (Mas­similiano, Ndlr) Allegri, que j’ai connu au Milan Ac.» En ce début de saison Mbaye Niang a marqué 3 buts en 6 matchs toutes compétitions confondues.

Africatopsports