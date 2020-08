Le président de Rennes, Holveck, compte bien continuer à travailler avec son buteur. «C’est un grand attaquant. Tous nos bons joueurs, on souhaite les conserver. Mbaye fait partie de ceux-là», avait-il déclaré suite à la polémique de départ du Sénégalais.

Mais la position du président sur la situation de Niang n’est peut-être partagée par son coach. Mbaye Niang pourrait en effet bien perdre sa place de titulaire à Rennes. Son envie de départ est désormais derrière lui, mais il n’est pas garanti qu’il aura la confiance totale de Julien Stephan. Ce dernier a même laissé planer le doute sur l’avenir de l’attaquant sénégalais en conférence de presse.

«On a eu des discussions. Et vous comprendrez que ces discussions resteront de l’ordre du privé. On avait besoin d’échanger par rapport à ce qui avait été dit et fait. Après, et ce n’est pas spécifique à Mbaye, le mercato finit le 5 octobre et je ne sais pas ce qui va se passer. A partir du moment où il est là, si j’estime que c’est la meilleure option pour le poste d’attaquant, je le ferais débuter. Si j’estime qu’un autre a montré plus de choses, plus de qualités pendant la semaine d’entraînement, je ferais débuter quelqu’un d’autre. Il ne faudra pas y voir quelconque message sur un départ ou sur le fait qu’il reste», a déclaré le coach rennais, ajoutant que Mbaye Niang avait avant tout «besoin de retrouver du rythme».