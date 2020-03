En pleine demi-finale de la Coupe de France, l’attaquant des «Rouge et Noir» Mbaye Niang a été victime d’un cambriolage, selon la police, qui confirme une information de Ouest-France. Les malfaiteurs se sont introduits dans son domicile, situé à Rennes, et ont dérobé des bijoux et des sacs de marque.

Les policiers de la Brigade anti-criminalité ont constaté l’infraction jeudi soir. Une enquête a été ouverte par les services de la Sûreté départementale.

Notons que les Sénégalais de Rennes, Mbaye Niang et Edouard Mendy, ont été éliminés (1-2) par St-Etienne qui retrouve ainsi une finale de Coupe de France… 38 ans après.