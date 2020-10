Comme annoncé dans notre édition d’hier, et en vue des deux matchs amicaux contre le Maroc et la Mauritanie, Alfred Gomis est absent de la liste de Aliou Cissé pour cause de blessure. Le site lequipe.fr confirme l’info en indiquant que le gardien de but sénégalais, recruté pour remplacer son compatriote Edouard Mendy parti à Chelsea, va devoir patienter avant de faire ses débuts avec le Stade Rennais. Il ne jouera pas dimanche face à Reims dans le cadre de la 6e journée.

«Gomis est forfait à cause d’un souci musculaire à la suite d’un dégagement en fin de rencontre, sur le dernier match disputé avec Dijon», a expliqué Julien Stéphan, l’entraîneur de Rennes. Qui a également fait le point sur le reste de son groupe.

Touché le 19 septembre dernier lors du match contre Monaco (2-1), le latéral gauche Faitout Maouassa sera absent jusqu’à mi-novembre, donc plus longtemps que prévu, en raison d’un souci ligamentaire entre le tibia et le péroné, selon son coach.

Par ailleurs, Adrien Truffert, Edouardo Camavinga, Steven Nzonzi, Jonas Martin et Serhou Guirassy ne se sont pas entraînés ce vendredi matin tandis que Nayef Aguerd s’est lui entraîné à part.

Concernant Truffert, positif au Covid, forfait le week-end dernier et de retour ce jeudi, un point sera fait samedi avec tous les nouveaux tests corona du groupe.