Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (Cored) tient le 29 juin son Assemblée générale. Hier, ses membres ont effectué une visite au journal Le Quotidien pour inviter les membres de la rédaction à venir assister au renouvellement des instances. Ainsi, le chef de délégation Mamadou Thior, par ailleurs chargé de communication de la structure, et ses camarades en appellent à la mobilisation générale de toute la presse sénégalaise. Le directoire du Cored est en effet composé de 14 membres qui mettront leur mandat en jeu, à la date indiquée ci-dessus à la case foyer du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti) à partir de 10h. Par ailleurs, la délégation a incité les uns et les autres à s’intéresser davantage au Cored, mais aussi à vulgariser ses actions. Au cours des échanges, ils ont fait un rappel sur la nécessité de plus faire attention pour ne pas ternir l’image de la profession, surtout dans le contexte actuel au Sénégal. Aux jeunes surtout, le Cored leur demande d’être regardants dans ce qu’ils font dans l’exercice de leur fonction au quotidien en évitant de tomber dans certains travers. Et par rapport au traitement des avis rendus par le Cored, ils exhortent les journalistes à les publier in extenso.

msakine@lequotidien.sn