L’ambassadeur d’Israël au Sénégal, Roï Rosenblit, a remis lundi aux maires de Kédougou et Tambacounda plusieurs kits scolaires et distributeurs automatiques de gel destinés à 200 élèves, a constaté l’Aps. Ces kits scolaires sont composés de sacs à dos, de cahiers, d’ardoises et d’autres types de four­nitures. Chaque établissement scolaire bénéficiaire recevra trois distributeurs automatiques de gel hydro-alcoolique. «C’est un grand plaisir pour l’ambassade d’Israël d’offrir ces kits de fournitures scolaires et de distributeurs automatiques de gel aux élèves des deux communes», a déclaré Roï Rosenblit, lors de la cérémonie de remise du don. Il a souligné que ce matériel va soulager des centaines de familles, dont les budgets sont grevés par des frais de scolarité. Il a assuré «qu’en cette période de crise sanitaire» qui s’est traduite par un impact économique, «Israël reste aux côtés des populations sénégalaises».

Le maire de Kédougou, Mamadou Cissé, s’est félicité du geste de l’ambassade d’Israël en faveur des populations de sa région, tout en soulignant «l’importance d’assurer le développement du pays à partir de la base». «Sachez aujourd’hui que vous accompagnez le développement du Sénégal, car ce dernier commence de la base vers le sommet, et non le contraire», a-t-il lancé. «Au nom de la population de Tambacounda, nous vous remercions vivement, car nous sommes contents de la coopération entre nos deux pays», a quant à lui déclaré le maire de la commune de Tambacounda, Mame Balla Lô.

«Il y a des ambassades à qui la mairie (de Tambacounda) avait envoyé des correspondances pour solliciter une assistance dans le cadre de lutte contre le Covid-19, mais celle d’Israël s’est démarquée des autres en apportant de son propre gré son appui», a-t-il relevé.