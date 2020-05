Les mesures d‘assouplissement prises par le chef de l’Etat dans ce contexte de lutte contre la pandémie de Covid-19 sont très controversées. Mais, les leaders religieux ont décidé de prendre sur eux-mêmes la décision on non de l’appliquer. Par exemple, la Zawiya El Hadji Malick Sy de Dakar restera fermée. Selon le chargé de la communication dudit lieu de culte dont la prière inaugurale a été dirigée par feu El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh en 1964, «en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, et de la hausse des cas de transmission communautaire à Dakar, l’Imam Râtib de la Zâwiya Seydi El Hadj Malick Sy, El Hadj Ousmane Diop, informe les fidèles du maintien de la fermeture de la Zâwiya jusqu’à nouvel ordre», dit Pape Khalifa Ndiaye, petit-fils de Seydi El Hadji Malick Sy. Toutefois l‘Imam Diop, par la voix de son porte-parole, a invité «les fidèles au respect des mesures barrières et des prières recommandées par le Khalife général des Tidianes pour l’éradication de cette maladie au Sénégal et dans le monde entier».