Le choc Liverpool-City se joue déjà hors du terrain avant la chaude explication de dimanche prochain. Guardiola a «moussé» l’affiche en accusant Sadio Mané de plongeur. Les fans des Reds sont entrés en jeu en faisant une demande insolite à la pépite sénégalaise.

Ce n’est que le début du mois de novembre et pourtant le choc de la semaine prochaine entre Liverpool et Manchester City à Anfield s’annonce comme décisif pour le titre. Une victoire de Liverpool permettra aux Reds d’avoir neuf points d’avance sur son rival. Un succès de Manchester City et c’est le retour à trois points.

Après la victoire de Liverpool à Aston Villa samedi, Sadio Mané a été critiqué par Pep Guardiola qui tente ainsi de lancer ce choc.

Interrogé sur la victoire encore plus spectaculaire de Liverpool contre Aston Villa, le coach de City a bizarrement ciblé le héros du match à Villa Park, Sadio Mané. Il accuse le Sénégalais de plongeur.

Imiter la célébration de Luis Suarez en 2012

Logiquement, cela a irrité les fans de Liverpool et leur a aussi donné une idée, selon Afriquesports. En 2012, David Moyes a dit quelque chose de similaire avant un derby du Merseyside. Il a ciblé Luis Suarez et prétendait qu’il était un plongeur. Deux jours plus tard, Suarez a marqué un but à Goodison Park et a célébré avec une plongée au saumon devant Moyes. Aujourd’hui, les supporters de Liverpool demandent à Sadio Mané de faire exactement la même chose devant Guardiola, s’il marque la semaine prochaine.

Le Real prêt à mettre 130M d’euros pour Salah

Mohamed Salah est l’un des meilleurs joueurs à son poste. L’attaquant égyptien de Liver­pool est ainsi très voulu. Beaucoup de clubs tentent de le soutirer aux Reds depuis l’été 2018. En 2020, il sera peut-être l’un des animateurs du mercato estival. Pour cause, des clubs tels que la Juventus ne l’ont pas lâché et comptent accélérer la cadence des interventions à son sujet.

Il y a un club qui semble plus déterminé que la Vieille Dame, il s’agit du Real Madrid de Florentino Pérez. En effet, la «Maison Blanche» serait prête à mettre 130 millions d’euros en vue de s’attacher les services de l’Egyptien.

Toutefois, ce dossier ne serait déclenché que si la piste Kylian Mbappé ne venait pas à aboutir. Il faut dire que le Français pourrait coûter près de 300 millions d’euros.

