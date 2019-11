La star de Liverpool, Sadio Mané, a répondu avec humour au patron de Manchester City, Pep Guardiola. Ce dernier avait traité le Sénégalais de tricheur après la victoire de Liverpool à Aston Villa.

Manchester City affrontera Liverpool ce dimanche en Premier League dans une explication de feu et Guardiola a déjà commencé le match. Le technicien catalan, après la belle victoire des champions d’Europe face à Aston Villa (2-1), a voulu mettre la pression à Sadio Mané, le joueur le plus en forme des Reds, en déclarant : «C’est beaucoup arrivé à Liverpool ces dernières années. C’est parce que Mané a un talent spécial. Parfois, il plonge, parfois il a le talent de marquer des buts incroyables à la dernière minute. C’est un talent.»

Mais suite à la réaction de Klopp qui a défendu son joueur, Guardiola a reprécisé sa pensée : «Je ne voulais pas dire que Sadio Mané est le genre de joueur qui plonge, surtout que je l’admire beaucoup.»

Interrogé sur les critiques du coach de City, l’international sénégalais a souri en insistant sur le fait qu’il ne changerait pas sa façon de jouer. «Si cela pouvait être un penalty, je vais plonger à nouveau, a déclaré sur un ton taquin Sadio Mané à Mirror UK. Si le plongeon me donne un penalty, je le ferai pour le récupérer. Pourquoi pas ? Mais ce que Jurgen a dit est correct. Je ne plonge pas. Même si je l’ai vu commenter, ce qu’il a dit, pour moi, c’est positif. Tout ce que je peux dire, c’est que je serai prêt pour l’équipe, pour tout donner et pour aider mon équipe. Si j’ai un penalty, pas de problème. Mais cela ne changera jamais la façon dont je joue ou dont je fais les choses.»

Outre cette affaire de penalty face à Aston Villa, Mané s’est surtout distingué par une passé décisive et le but de la victoire. «Obtenir ou non un penalty ne changera jamais ma façon de jouer. La seule chose que je peux dire, c’est que je serai toujours prêt pour l’équipe, pour tout faire et l’aider», a rappelé encore le Sénégalais.

Elément essentiel de la formation de Jürgen Klopp, Sadio Mané est conscient du jeu de Pep Guardiola et se dit serein face à ces déclarations du technicien espagnol. «Non, ça ne me fait rien, recadre Mané. Je pense que c’est un peu intelligent de sa part d’attirer l’attention de l’arbitre, mais je vais simplement jouer au football comme je le fais toujours. Je ne fais pas attention à ce qu’il dit parce que cela fait partie du football», assène le numéro 10 des Reds de Liverpool.

Déjà buteur à six reprises en championnat cette saison, Sadio Mané aura certainement l’occasion de définitivement clore cette polémique en inscrivant une nouvelle réalisation. En tout cas, cette affiche édifiera davantage sur l’issue de la présente saison entre ces deux colosses de la Premier League.

