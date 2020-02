Macky Sall a dit niet à la légalisation de l’homosexualité devant Justin Trudeau. Et les Femmes de Benno bokk yaakaar (Fbby) saluent «fortement» cette position du président de la Répu­blique. Dans un communiqué, leur présidente souligne qu’il n’a fait que réitérer un discours «ferme, responsable et très rassurant» comme il l’avait fait avec l’ancien Président américain Barack Obama, en lui indiquant «son opposition à toute conversion de nos valeurs et de notre culture à la mondialisation». Ndèye Marième Badiane d’ajouter : «Notre pays, le Sénégal, adossé à un modèle religieux harmonieux, ne se laissera pas emporter par cette marée de déviations qui inonde le monde.» Les femmes de la coalition présidentielle magnifient par conséquent «son ancrage en nos valeurs de culture et de civilisation qui n’altèrent en rien notre ouverture et notre coopération avec les autres pays». Par ail­leurs, sur l’épidémie du coronavirus, les Fbby approuvent «l’intervention du chef de l’Etat pour rassurer les Sénégalaises et Séné­galais, particulièrement les pa­rents des étudiants pour la prise en charge et leur suivi médical».