L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (Fao) a jeté les bases pour des solutions durables aux problèmes de l’entreprenariat des jeunes dans le secteur agricole au Sénégal. En ce sens, elle a confié à l’Ong Rikolto, une mission de préparer une stratégie adaptée pour des solutions aux besoins des jeunes agri-preneurs.

Ces besoins tournent autour de l’accès au foncier, à l’eau pour produire, l’accès aux intrants, l’accès aux nouvelles technologies de l’information et à la communication, l’accès aux facilités de création d’entreprises, au financement, entre autres. Tous ces points constituent des facteurs bloquants à l’initiative entrepreneuriale des jeunes dans le domaine agricole.

Et de l’avis de Hamado Tapsoba, Directeur régional de l’Ong Rikolto, les solutions à ces contraintes sont du ressort des plus hautes instances au niveau national.

Ainsi il a été proposé la mise en place d’un dialogue multi-acteurs avec les jeunes et toutes les parties prenantes de toutes ces questions, afin de trouver des réponses.

Auparavant, Rikolto a procédé à la cartographie des réseaux des jeunes agri-entrepreneurs au Sénégal. A la suite de ce travail d’exploration, informe Oumar Syll de la Fao, un atelier a été tenu pour aller dans le sens du renforcement des capacités des jeunes agri-entrepreneurs gérant des Tpe/Pme en termes de plaidoyer d’action pour un investissement responsable dans leurs entreprises. Et par la suite de lancer un processus de dialogue multi-acteurs.

Toutes ces activités s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la Fao dénommé «Soutenir les investissements responsables dans l’agriculture et les systèmes alimentaires».